Французский биатлонист рассказал, как переживает об упущенной в борьбе с Россией медали
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Французский биатлонист Эрик Перро признался, что до сих пор переживает из-за упущенной медали в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Он бежал последний этап, начав его на втором месте. Но в итоге Перро уступил соперникам из России и Германии, из-за чего Франция оказалась вне пьедестала.
«Мне до сих пор тяжело, сложно от этого отойти. Перед глазами всё чёрное. Я полностью выложился, отработал на максимум. Я очень активно работал на лыжне, хотел бороться за высокие места и сразу атаковал.
Хотелось не сидеть за кем-то, а стараться самому идти вперёд. И с таким настроем я отлично работал на стрельбище, но этого оказалось недостаточно. На последнем подъёме был полностью выжат, у меня не осталось сил», — цитирует Перро L’Equipe.
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