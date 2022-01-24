Йоханнес Бё: уже в декабре понял, что не выиграю Кубок мира

Олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё назвал приоритетные цели на текущий сезон.

«Сейчас всё моё внимание направлено на Олимпиаду, хоть мне и действительно хотелось бы побороться за жёлтую майку, но я сказал себе, что Игры важнее. Ещё перед стартом сезона я решил не ездить в Рупольдинг, поэтому понимал, что для борьбы за Кубок мира мне придётся добиваться максимума в каждой гонке, однако уже в декабре я понял, что это не мой год. Уже после двух недель в Эстерсунде и одной в Хохфильцене я перестал прилагать усилия для борьбы за победу в общем зачёте и сосредоточился на Олимпиаде.

Моя цель в Пекине – конечно, выиграть золото. Я уже знаю, каково это, поэтому буду очень горд, если добьюсь этого снова», — приводит слова младшего Бё Fondo Italia.