Бабиков завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте индивидуальных гонок на Кубке IBU

Российский биатлонист Антон Бабиков, завоевавший серебро в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Арбере (Германия), стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте этой дисциплины в Кубке IBU.

Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер, Германия

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

1. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) – 51.32,1 (0 штрафных минут).

2. Антон Бабиков (Россия) – отставание 11,6 (0).

3. Маттиас Дорфер (Германия) +1.08,9 (0).

4. Оскар Ломбардо (Франция) +1.36,8 (0).

5. Филипп Хорн (Германия) +2.02,3 (3).

Сегодня, 26 января, в Арбере также состоится женская индивидуальная гонка.

Состав сборной России

Мужчины: Антон Бабиков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Никита Поршнев, Пётр Пащенко, Михаил Первушин.



Женщины: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Анастасия Егорова.