Бабиков завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте индивидуальных гонок на Кубке IBU

Российский биатлонист Антон Бабиков, завоевавший серебро в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Арбере (Германия), стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте этой дисциплины в Кубке IBU.
Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер, Германия
Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км
1. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) – 51.32,1 (0 штрафных минут).
2. Антон Бабиков (Россия) – отставание 11,6 (0).
3. Маттиас Дорфер (Германия) +1.08,9 (0).
4. Оскар Ломбардо (Франция) +1.36,8 (0).
5. Филипп Хорн (Германия) +2.02,3 (3).
Сегодня, 26 января, в Арбере также состоится женская индивидуальная гонка.
Состав сборной России
Мужчины: Антон Бабиков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Никита Поршнев, Пётр Пащенко, Михаил Первушин.
Женщины: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Анастасия Егорова.
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