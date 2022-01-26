Буртасова завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте индивидуальных гонок на Кубке IBU

Российская биатлонистка Евгения Буртасова завоевала «Малый хрустальный глобус» по программе индивидуальных гонок на Кубке IBU в сезоне – 2021/2022.
Зачёт индивидуальных гонок на Кубке IBU. Женщины
1. Евгения Буртасова (Россия) – 154 очка
2. Марте Крокстад Йохансен (Норвегия) – 109
3. Янина Хеттих (Германия) – 98
4. Наталья Гербулова (Россия) – 78
5. Виктория Сливко (Россия) – 72.
Сегодня, 26 января Буртасова стала чемпионкой Европы в индивидуальной гонке. Она не допустила ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. ЧЕ-2022 проходит в Арбере (Германия).
Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер, Германия. Расписание соревнований
28 января
12:30 – спринт, мужчины.
16:00 – спринт, женщины.
29 января
12:30 – гонка преследования, мужчины.
15:30 – гонка преследования, женщины.
30 января
12:30 – смешанная эстафета.
15:30 – сингл-микст.
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