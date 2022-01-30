Антон Бабиков: хочу извиниться перед всеми шведами

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал инцидент, произошедший в супермиксте на чемпионате Европы — 2022 в немецком Арбере.

Бабиков по ходу гонки столкнулся с шведским спортсменом Габриэлем Стегмайром. Сборная Швеции не стала подавать протест, таким образом, россияне не получили штрафных санкций и не были дисквалифицированы с гонки. Золотые медали останутся за российской национальной командой. Французы получат серебро, немцы — бронзу.

«Хочу извиниться перед всеми шведами. Я уже принёс извинения Стегмайру», — приводит слова Бабикова SVT.

Бабиков стал чемпионом Европы, выступая в тандеме с Евгенией Буртасовой (Павловой). Буртасова сумела отстрелять в гонке без промахов, она также не использовала ни одного дополнительного патрона. Бабиков зашёл на штрафной круг и использовал 7 дополнительных патронов.