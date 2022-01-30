Россия стала второй в медальном зачёте чемпионата Европы по биатлону

Сборная России заняла второе место в медальном зачёте чемпионата Европы по биатлону в немецком Арбере.
Россияне за все гонки соревнований сумели завоевать шесть медалей: 2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую.
Первыми в медальном зачёте стали норвежцы. Они выиграли 5 золотых и 1 бронзовую награду.
Третьи — представители Молдавии. На их счету одно золото и одно серебро. Четвёртые — немцы. Они завоевали 3 серебряных награды и 5 бронзовых.
Напомним, сегодня, 30 января, завершился чемпионат Европы по биатлону. В последней гонке соревнований — супермиксте — россияне Евгения Буртасова и Антон Бабиков выиграли золотые медали.
Второй к финишу пришла команда Франции в составе Лу Жанмонно и Эмильена Клода, тройку лучших замкнула сборная Германии (Франциска Хильдебранд, Юстуст Штрелов).
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