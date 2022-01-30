Шведский биатлонист: Бабиков не затормозил, поэтому получился эпизод из хоккея

Шведский биатлонист Габриэль Стегмайр прокомментировал эпизод столкновения с россиянином Антоном Бабиковым во время супермикста на чемпионате Европы в немецком Арбере.

«Я не знаю, почему стал промахиваться. Был сильный ветер, но думаю, что дело также в том, что при падении пострадала винтовка. В том эпизоде тормозить должен был Бабиков. Я подумал, что мне не надо сбавлять ход. Но он не затормозил, поэтому получился эпизод из хоккея или чего-то подобного», — приводит слова Стегмайра SVT.

Напомним, сборная России в составе Евгении Буртасовой и Антона Бабикова завоевала золотые медали в супермиксте на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере.

Второй к финишу пришла команда Франции в составе Лу Жанмонно и Эмильена Клода, тройку лучших замкнула сборная Германии (Франциска Хильдебранд, Юстуст Штрелов).