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Шведский биатлонист: Бабиков не затормозил, поэтому получился эпизод из хоккея

Шведский биатлонист: Бабиков не затормозил, поэтому получился эпизод из хоккея
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Шведский биатлонист Габриэль Стегмайр прокомментировал эпизод столкновения с россиянином Антоном Бабиковым во время супермикста на чемпионате Европы в немецком Арбере.

«Я не знаю, почему стал промахиваться. Был сильный ветер, но думаю, что дело также в том, что при падении пострадала винтовка. В том эпизоде тормозить должен был Бабиков. Я подумал, что мне не надо сбавлять ход. Но он не затормозил, поэтому получился эпизод из хоккея или чего-то подобного», — приводит слова Стегмайра SVT.

Напомним, сборная России в составе Евгении Буртасовой и Антона Бабикова завоевала золотые медали в супермиксте на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере.

Второй к финишу пришла команда Франции в составе Лу Жанмонно и Эмильена Клода, тройку лучших замкнула сборная Германии (Франциска Хильдебранд, Юстуст Штрелов).

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