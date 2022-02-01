Антон Смольский: в Чжанцзякоу стало ещё холоднее

Биатлонист сборной Беларуси Антон Смольский рассказал о подготовке команды к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). По словам Смольского, в Чжанцзякоу, где пройдут соревнования по биатлону, стало ещё холоднее.

«У нас всё хорошо! Работаем, адаптируемся. Правда, в Чжанцзякоу на днях стадо ещё холоднее — ниже 20 градусов мороза ночью. Тем не менее, приближение Игр чувствуется. Команд на тренировках становится всё больше. Скорости и интенсивность на наших практиках также увеличились.

Про церемонию открытия Олимпиады пока разговоров не было, но считаю, что в свете событий с ковидом не стоит посещать места большого скопления людей», — приводятся слова спортсмена в телеграм-канале «Референт рая».