Антон Смольский: в Чжанцзякоу стало ещё холоднее
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Биатлонист сборной Беларуси Антон Смольский рассказал о подготовке команды к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). По словам Смольского, в Чжанцзякоу, где пройдут соревнования по биатлону, стало ещё холоднее.
«У нас всё хорошо! Работаем, адаптируемся. Правда, в Чжанцзякоу на днях стадо ещё холоднее — ниже 20 градусов мороза ночью. Тем не менее, приближение Игр чувствуется. Команд на тренировках становится всё больше. Скорости и интенсивность на наших практиках также увеличились.
Про церемонию открытия Олимпиады пока разговоров не было, но считаю, что в свете событий с ковидом не стоит посещать места большого скопления людей», — приводятся слова спортсмена в телеграм-канале «Референт рая».
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