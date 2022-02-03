Объявлен состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине

Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на смешанную эстафету, которая состоится в рамках Олимпийских игр в Пекине 5 февраля, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. Участие в гонке примут Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Начало соревнований запланировано на 12:00 мск.

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля. Всего будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта (в биатлоне — 11). Игры — 2022 завершатся 20 февраля.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.