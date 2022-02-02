Объявлен состав сборной Беларуси по биатлону на смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине

Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону огласил состав на смешанную эстафету, которая состоится в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в субботу, 5 февраля. Участие в гонке примут Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов и Антон Смольский, сообщается в телеграм-канале «Референт Рая». Начало смешанной эстафеты запланировано на 12:00 мск.
Сборная Беларуси в таком же составе выступила в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) и завоевала серебро. Победу в той гонке одержала команда Норвегии, бронза досталась французам.
Церемония открытия Игр в Пекине состоится 4 февраля. Всего на Олимпиаде-2022 будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
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