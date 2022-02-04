Тренер Норвегии — о ситуации с Бё: это не лучшее и даже не оптимальное развитие событий

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе прокомментировал ситуацию с именитым биатлонистом Йоханнесом Бё, который оказался контактным по коронавирусу и пропустил пресс-конференцию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Когда Йоханнес приехал на тренировку, я сразу подошёл к нему и спросил: «Ну как ты?» Он ответил, что был готов к подобной новости, ведь это может случиться абсолютно с каждым. Конечно, это не лучшее и даже не оптимальное развитие событий. Но он принял это как должное. Самое главное, чтобы его последующие тесты не оказались положительными. Ведь тот человек, с которым он, как сообщается, контактировал, получил позитивный результат. Точно мы не знаем, где был контакт. Но если в самолёте — а Йоханнес летел в бизнес-классе, — то это пассажир, который сидел перед ним. Я в бизнес-классах не летаю, поэтому не могу сказать, какое там расстояние. Но вроде там же достаточно безопасная дистанция», — сказал Мазе в эфире «Матч ТВ».

Напомним, вместе с Бё статус контактной получила норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Выяснилось, что они контактировали с одним из заражённых коронавирусом в самолёте по пути на Олимпиаду. Тандреволд также пропустила пресс-конференцию.