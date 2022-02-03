Биатлонист сборной Норвегии Йоханнес Бё оказался контактным по коронавирусу и пропустил пресс-конференцию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Об этом сообщает норвежское издание VG.
Вместе с Бё статус контактной получила норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Выяснилось, что они контактировали с одним из заражённых коронавирусом в самолёте по пути на Олимпиаду. Тандреволд также пропустила пресс-конференцию.
Пресс-конференцию посетили биатлонисты Тарьей Бё, Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд и врач сборной Норвегии Ола Бергер.
«Пока это означает, что они (Й. Бё и Тандреволд. — Прим. «Чемпионата») могут тренироваться и соревноваться. Но они должны есть в комнате», — сказал доктор.
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