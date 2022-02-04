Сборная России по биатлону узнала номер на смешанную эстафету на зимних ОИ-2022

Сборная России по биатлону узнала номер, под которым ей предстоит выступать в смешанной эстафете на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Национальная команда получила пятый номер.

Напомним, за сборную России в смешанной эстафете побегут Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Смешанная эстафета состоится завтра, 5 февраля, и начнётся в 12:00 мск.

Номера сборных на смешанную эстафету на ОИ-2022 (топ-10)

1 — Норвегия

2 — Беларусь

3 — Франция

4 — Швеция

5 — Россия

6 — Германия

7 — Италия

8 — Финляндия

9 — Чехия

10 — Украина

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