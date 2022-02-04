Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Сборная России по биатлону узнала номер на смешанную эстафету на зимних ОИ-2022

Сборная России по биатлону узнала номер на смешанную эстафету на зимних ОИ-2022
Комментарии

Сборная России по биатлону узнала номер, под которым ей предстоит выступать в смешанной эстафете на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Национальная команда получила пятый номер.

Напомним, за сборную России в смешанной эстафете побегут Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Смешанная эстафета состоится завтра, 5 февраля, и начнётся в 12:00 мск.

Номера сборных на смешанную эстафету на ОИ-2022 (топ-10)

1 — Норвегия
2 — Беларусь
3 — Франция
4 — Швеция
5 — Россия
6 — Германия
7 — Италия
8 — Финляндия
9 — Чехия
10 — Украина

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022