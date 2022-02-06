Определён состав сборной России по биатлону на женскую индивидуальную гонку в рамках ОИ

Стало известно, кто из российских биатлонисток примет участие в женской индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

В состав национальной команды попали: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Евгения Буртасова. Ирина Казакевич не выйдет на старт в этой гонке.

Женская индивидуальная гонка пройдёт 7 февраля. Время начала — 12:00 по московскому времени.

Напомним, сборную России в олимпийской смешанной эстафете представляли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Они завоевали бронзовые медали гонки, которая прошла вчера, 5 февраля.

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