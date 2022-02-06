Норвегия чудом выиграла золото в биатлоне! Невероятные подробности эстафеты на Олимпиаде

Розыгрыш первого комплекта олимпийской программы в биатлоне завершился победой сборной Норвегии в смешанной эстафете. После заключительного восьмого рубежа россиянин Эдуард Латыпов покинул стрельбище на первом месте, имея небольшой отрыв от француза Кентена Фийона Майе и норвежца Йоханнеса Бё, но на последнем круге наш биатлонист не смог удержать своё преимущество. Судьба золотой медали решалась на финишной прямой, где сильнее оказался Бё, за ним финишировал Фийон Майе, а 27-летний Латыпов принёс сборной России первую бронзовую награду на зимней Олимпиаде в Пекине.

Норвежская команда выступала отличным составом и сам факт её победы не выглядел никакой сенсацией. Однако спустя несколько часов после завершения эстафеты в прессе появились невероятные подробности того, как норвежцы едва не лишились всяческих медальных перспектив ещё на старте эстафеты. На страницах норвежского издания NRK была рассказана удивительная история соблюдения правил честной игры в исполнении представителей сборной Словении, приложивших руку к золотому триумфу норвежцев в первый день Олимпиады.

Эта история приключилась во время предстартовой разминки с 31-летней Мартой Рёйселанд, которой было доверено выступать на первом этапе норвежской эстафеты. Занимающая первое место в нынешнем сезоне в зачёте Кубка мира Рёйселанд не заметила, что в ходе тренировки у неё сломалось оружие – отвалился прицел – абсолютно ключевой элемент винтовки, без которого было бы просто невозможно работать на рубеже. Тем более в таких непростых погодных условиях, которые в этот день царили на стрельбище. Порывистый ветер, итак, превратил стрельбу в настоящую лотерею, а со сломанным оружием Марте практически гарантированно ушла бы с рубежа на максимальное количество кругов.

Поломку инвентаря у 31-летней спортсменки своевременно заметила только физиотерапевт сборной Словении Ула Хафнер, ранее профессионально занимавшаяся горными лыжами, а теперь входящая в штаб биатлонной команды своей страны. 28-летняя девушка моментально доложила информацию представителям сборной Норвегии, но до старта гонки оставалось слишком мало времени – около одной минуты. Норвежцы успели передать полученные от Хафнер сведения своей биатлонистке, но та первоначально не поняла, что хотят до неё донести.

«Мне сообщили, что из моей винтовки что-то выпало в снег. Я проверила патроны – было две обоймы и шесть дополнительных патронов – всё было как надо, поэтому я пошла на старт», — сказала Рёйселанд уже после завершения эстафеты.

Тем временем Хафнер вытащила из снега потерянный прицел от винтовки Марте и передала его представителям тренерского штаба норвежской команды. На счастье их сборной, по правилам проведения эстафеты, порядковый номер команды совпадает с тем номером коврика, который участник команды должен занять на первом рубеже стартового этапа. В случае норвежцев речь шла о первом коврике. И когда Рёйселанд прибыла на свою лёжку, она увидела на коврике прицел от своей винтовки. Марте пришлось потратить приличное количество времени, чтобы самостоятельно починить своё оружие, после чего она последней смогла приступить к стрельбе.

Опытная норвежка допустила всего один промах и первым же дополнительным выстрелом закрыла ранее непоражённую мишень. Затратив практически минуту на стрельбу из положения лёжа (54 секунды), Рёйселанд избежала самых главных проблем с прохождением кругов и в рабочем порядке продолжила эстафету, в итоге принёсшую ей первую в карьере золотую олимпийскую медаль.

«Должен признать, что Марта проявила хладнокровие. Вся эта ситуация могла выбить её из колеи, а она использовала всего один дополнительный патрон», — сказал тренер норвежской команды Патрик Оберрегер.

Что касается сборной Словении, то она была вынуждена досрочно завершить эстафету, заняв последнее 20-е место в финишном протоколе. На втором этапе Жива Клеменчич в общей сложности забежала на четыре штрафных круга (три на лёжке и ещё один на стойке), в результате чего словенка оказалась круговой и вся её команда была дисквалифицирована. Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года и бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года Яков Фак даже не получил возможности выйти на старт своего третьего этапа.

Но как минимум один представитель сборной Словении в первый день Олимпиады мог ощутить свою причастность к завоеванию золотой медали. И этим представителем была проявившая принцип фейр-плей Хафнер. «Я рада, что смогла помочь. Когда увидела, что Йоханнес Бё пересекает финишную черту первым, я была за них счастлива», — заключила Хафнер.