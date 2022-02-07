Ульяна Нигматуллина после 10 промахов сказала два слова в микст-зоне и прошла мимо

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина кратко прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Спортсменка допустила целых 10 промахов и расположилась в конце итогового протокола.

«Я извиняюсь», — передаёт слова Нигматуллиной корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин. Сказав это, спортсменка прошла мимо журналистов.

На момент публикации новости протокол возглавляет немка Денизе Херрман. На второй строчке располагается француженка Анаис Шевалье-Буше. Замыкает тройку Марте Рёйселанд из Норвегии.

Сборная России занимает второе место в командном зачёте ОИ (2-2-2), уступая Швеции (3-0-0).

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