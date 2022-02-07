Анатолий Хованцев: ногами Резцова хороша — ходом однозначно шла на медаль

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил результаты россиянок в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине. Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Кристина Резцова, ставшая девятой.



«Если брать по результату, то с одним промахом Резцова точно была бы третья. Не знаю, что случилось на лёжке. Сначала Кристина отставала, потом начала быстро сокращать отрыв — может, быстро подошла к лёжке. Проблемную для высоты стойку Резцова отстреляла на ноль. Ногами Кристина была хороша. По ходу нет вопросов, Резцова однозначно шла на медаль. Не видел мишень, но если это габаритный выстрел, то ещё обиднее.



Нигматуллина — это опять полный провал. Такое никуда не годится. Ветра не было, многие соперницы стреляли хорошо, поэтому нам было сложнее. Остальные россиянки сильно уступают по ходу.



Не ожидал абсолютно, что на второй лёжке у Резцовой будет два промаха… Обидно, но это биатлон. Кристина способна бороться за медали на этой Олимпиаде», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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