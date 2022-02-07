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Результаты всех российских биатлонисток в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине

Результаты всех российских биатлонисток в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине
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Российские биатлонистки не смогли завоевать медали в индивидуальной гонке на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Лучший результат среди россиянок показала Кристина Резцова, ставшая девятой.

Биатлон. Олимпийские игры. Пекин, Китай
Индивидуальная гонка. Женщины. Первая тройка и результаты всех россиянок
1. Денизе Херрман (Германия) — 44.12,7 (1).
2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +9,4 (1).
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) +15,3 (2)...
9. Кристина Резцова (Россия) +1.13,1 (2)...
23. Светлана Миронова (Россия) +3.46,6 (3)...
77. Евгения Буртасова (Россия) +9.07,6 (6).
78. Ульяна Нигматуллина (Россия) +9.29,4 (10).

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