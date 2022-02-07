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А. Резцова: надо спрашивать у Шашилова, почему у девушек такая подготовка

А. Резцова: надо спрашивать у Шашилова, почему у девушек такая подготовка
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала результат индивидуальной гонки на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Лишь одна россиянка попала в топ-10 — Кристина Резцова показала 9-й результат.

Гонку выиграла немка Денизе Херрман. Второе место заняла француженка Анаис Шевалье-Буше, а тройку лучших замкнула Марте Рёйселанд из Норвегии.

«Не понимаю, почему у остальных девушек такая стрельба и ход. Надо спрашивать у Шашилова, почему такая подготовка к Олимпиаде. Конечно, хотелось бы лучшего. Будем болеть дальше», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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