«У всех случается». В СБР прокомментировали 10 промахов Нигматуллиной в индивидуалке ОИ

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал выступление Ульяны Нигматуллиной в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине. Спортсменка допустила 10 промахов и заняла 78-е место.

«10 промахов, как у Нигматуллиной, у всех случаются. Давайте дождёмся окончания соревнований, потом будем подводить итоги», — сказал Нуждов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Биатлон. Олимпийские игры. Пекин, Китай

Индивидуальная гонка. Женщины. Первая тройка и результаты всех россиянок

1. Денизе Херрман (Германия) — 44.12,7 (1).

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +9,4 (1).

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) +15,3 (2)…

9. Кристина Резцова (Россия) +1.13,1 (2)…

23. Светлана Миронова (Россия) +3.46,6 (3)…

77. Евгения Буртасова (Россия) +9.07,6 (6).

78. Ульяна Нигматуллина (Россия) +9.29,4 (10).

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