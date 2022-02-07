Редькин — об индивидуальной гонке у женщин: уже ведь не новички, а стрелять не умеют

Олимпийский чемпион 1992 года по биатлону Евгений Редькин оценил результаты россиянок в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине. Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Кристина Резцова, ставшая девятой.

«Стрелять не умеют — вот и весь комментарий. Уже не в первый раз, не новички ведь, тем более погода нормальная. Они что в плохую погоду так стреляют, что в хорошую погоду, что там с ними – я не знаю.

Резцова очень старалась сегодня. Чуть-чуть, думаю, где-то перестаралась немного. Где-то переволновалась, наверное, захлестнуло. На последний рубеж Кристина всё равно собралась. Может быть, она задохнулась, надо у неё спросить, воздуха не хватало, надо через три вздоха лучше было бы. Лучше с хорошей вентиляцией лёгких дышать, чем впопыхах, быстрее. Хотя, вроде она не так торопилась. Но если ей было сложно, то надо было ещё продышаться.

Насчёт Нигматулиной – тут всё вообще печально, не знаю, что ещё добавить», — сказал Редькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022





Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.



