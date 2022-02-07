Драчёв: досадно — Резцовой не хватило одного выстрела до олимпийской медали

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился мнением о выступлении россиянок в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, финишировавшая девятой.
«У Резцовой был огромный шанс в этой гонке участвовать в раздаче медалей. К сожалению, один рубеж, который она провалила, вторую лёжку, принёс ей две штрафных минуты. Это очень обидно и досадно. Кристина там вся внутри однозначно плачет, переживает. Одного выстрела не хватило до олимпийской медали, тут уже не важно до какой: золотой, серебряной или бронзовой. Она могла бороться. Без штрафа она бы выиграла.
Для нас борьба в целом была. Но девятое место остаётся девятым местом. У остальных девочек вообще шансов не было практически никаких. Проигрыш огромный и по ходу, и по стрельбе и скорострельности. Не справились наши спортсменки, кроме, конечно, Кристины Резцовой», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
- 7 февраля 2022
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