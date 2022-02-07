Светлана Миронова после 23-го места в индивидуалке процитировала грубые слова Клебо

Биатлонистка сборной России Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине. Спортсменка допустила 3 промаха и заняла 23-е место.

Миронова процитировала трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо, который после 40-го места в скиатлоне сказал: «Это жопа».

«Коротко скажу, что гонка плохая. Как сказал Йоханнес Клебо: «Это жопа».

2,5 минуты отставание? Это от кого? Это готовность на сегодняшний день, на этот сезон. Есть то, что есть. Мне нравится такая фраза: «вдруг, откуда ни возьмись, ниоткуда не взялось». Я показала то, на что сегодня готова. По сравнению с Антхольцем я хотя бы могу соревноваться, это уже плюс. После эстафеты в Рупольдинге я даже на старт не могла выйти, потому что состояние было ужасное. То есть это состояние полного отсутствия сил, когда ты не можешь делать вообще ничего, в том числе соревноваться. Я выходила на тренировку на один час и уставала так, будто делала длительную тренировку на три часа. Я буду делать всё от себя зависящее. Буду выжимать из себя и своего организма максимум.

Был ли позитив, когда ехала сюда? Конечно. Ты в любом случае всегда рассчитываешь на максимум и ставишь перед собой самые высокие задачи. Для меня это в любом случае праздник. Это моя первая Олимпиада, и я очень счастлива быть здесь. Здесь другая атмосфера, и это очень круто. Желаю пережить эти эмоции каждому, кто тренируется, кто ставит перед собой такие цели — это очень классно.

На фоне этой атмосферы я не чувствую ничего такого. Носить маску мы за два года уже привыкли, и здесь ситуация ничем не отличается. В остальном это всё — наша безопасность, и я считаю, что это большой плюс», — передаёт слова Мироновой корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

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