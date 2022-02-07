Кристина Резцова: я была удивлена, что боялась перед эстафетой

Российская биатлонистка Кристина Резцова призналась, что испытывала страх перед смешанной эстафетой на Олимпиаде в Пекине. Сборная России с Резцовой в составе завоевала бронзу.

«Я была удивлена, что боялась перед эстафетой. Скорее всего, из-за того, что это первая гонка на Олимпиаде. Непохожее на меня чувство, хотя Кубок мира начинался для меня точно также.



Думаю, предстоящая пауза не выбьет из колеи. Хотелось бы, чтобы эти сроки были немного сжаты. Конечно, никакая форма никуда не уйдёт. Просто хотелось бы, чтобы это быстрее прошло», — передаёт слова Резцовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.



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