Кристина Резцова: сейчас мне обидно, я зла на себя

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине. Она заняла девятое место. Ранее Резцова в составе сборной России завоевала бронзу в смешанной эстафете.
«Я не знаю, почему совершила два промаха. Я была уверена в своей стрельбе. Первые три я попала. По идее, если наоборот задохнулась, то не попала бы первые выстрелы. Думаю, то, что я быстро бежала третий круг никак не связано с промахами. А с чем связаны промахи — пока не знаю.
Промахи сниться точно не будут. Узнаю в чём была ошибка и сделаю из этого вывод. Сейчас мне обидно, и я зла на себя, но дальше этого дня это никуда не уйдёт. Шестой ход? Хорошо, на «пятнашке»!
Погода? Было менее нервно. Пристреливались без каких-либо эксцессов, всё было идеально. Сегодня идеальная погода, чтобы делать «ноль». Я знала, что будет намного холоднее, чем на разминке. Я пристреливалась в тёплых перчатках, тёплых чехлах на ботинках. Я не замёрзла.
Группу я сама выбрала. Мы посовещались с тренерами по стрельбе и решили, что я побегу в третьей группе», — передаёт слова Резцовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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- 7 февраля 2022
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