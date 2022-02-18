Глава СБР рассказал о составе сборной России на оставшиеся этапы Кубка мира

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о формировании состава сборной России на оставшиеся этапа Кубка мира.
«Планы на оставшиеся этапы? У ребят состав понятен: к этой пятёрке добавляется Бабиков. У девушек Буртасова является лидером на Кубке IBU. Ей нужно сохранить эту позицию, чтобы стартовать в следующем сезоне на Кубке мира. Возможно, она выступит на последнем этапе Кубка мира. К девушкам, может быть, добавится Сливко, но мне надо это уточнить», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Напомним, состав мужской сборной России на Олимпиаду-2022 вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Женскую национальную команду представляли Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Евгения Буртасова, заменившая Валерию Васнецову, которая заболела коронавирусом.
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