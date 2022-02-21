Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Стал известен состав сборной России по биатлону на грядущий этап Кубка мира в Контиолахти

Стал известен состав сборной России по биатлону на грядущий этап Кубка мира в Контиолахти
Комментарии

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав команды на восьмой этап Кубка мира, который пройдёт в Контиолахти (Финляндия) с 3 по 6 марта.

Женщины

Кристина Резцова
Ульяна Нигматуллина
Ирина Казакевич
Светлана Миронова
Наталья Гербулова
Виктория Сливко.

Мужчины

Александр Логинов
Эдуард Латыпов
Карим Халили
Даниил Серохвостов
Антон Бабиков
Максим Цветков.

Расписание этапа Кубка мира в Контиолахти.

3 марта – эстафета, женщины.
4 марта – эстафета, мужчины.
5 марта – спринт, женщины.
5 марта – спринт, мужчины.
6 марта – гонка преследования, женщины.
6 марта – гонка преследования, мужчины.

На прошедших Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) российские биатлонисты завоевали четыре медали: Латыпов – бронзу в гонке преследования, бронзу в смешанной и мужской эстафете – а также серебро в женской эстафете.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022