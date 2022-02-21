Стал известен состав сборной России по биатлону на грядущий этап Кубка мира в Контиолахти

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав команды на восьмой этап Кубка мира, который пройдёт в Контиолахти (Финляндия) с 3 по 6 марта.
Женщины
Кристина Резцова
Ульяна Нигматуллина
Ирина Казакевич
Светлана Миронова
Наталья Гербулова
Виктория Сливко.
Мужчины
Александр Логинов
Эдуард Латыпов
Карим Халили
Даниил Серохвостов
Антон Бабиков
Максим Цветков.
Расписание этапа Кубка мира в Контиолахти.
3 марта – эстафета, женщины.
4 марта – эстафета, мужчины.
5 марта – спринт, женщины.
5 марта – спринт, мужчины.
6 марта – гонка преследования, женщины.
6 марта – гонка преследования, мужчины.
На прошедших Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) российские биатлонисты завоевали четыре медали: Латыпов – бронзу в гонке преследования, бронзу в смешанной и мужской эстафете – а также серебро в женской эстафете.
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