Стал известен состав сборной России по биатлону на грядущий этап Кубка мира в Контиолахти

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав команды на восьмой этап Кубка мира, который пройдёт в Контиолахти (Финляндия) с 3 по 6 марта.

Женщины

Кристина Резцова

Ульяна Нигматуллина

Ирина Казакевич

Светлана Миронова

Наталья Гербулова

Виктория Сливко.

Мужчины

Александр Логинов

Эдуард Латыпов

Карим Халили

Даниил Серохвостов

Антон Бабиков

Максим Цветков.

Расписание этапа Кубка мира в Контиолахти.

3 марта – эстафета, женщины.

4 марта – эстафета, мужчины.

5 марта – спринт, женщины.

5 марта – спринт, мужчины.

6 марта – гонка преследования, женщины.

6 марта – гонка преследования, мужчины.

На прошедших Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) российские биатлонисты завоевали четыре медали: Латыпов – бронзу в гонке преследования, бронзу в смешанной и мужской эстафете – а также серебро в женской эстафете.