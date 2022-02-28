Халили рассказал, как с трудом сумел купить сувенир на Олимпиаде в Пекине

Российский биатлонист Карим Халили рассказал, за какими видами спорта следил на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Также спортсмен признался, что ему с трудом удалось приобрести талисман Олимпийских игр, панду Бин Дунь Дуня.
«Я следил за хоккеем, за лыжными гонками и за фигурным катанием.
Одного Бин Дунь Дуня удалось выиграть, одного купить, но тоже с трудом. Практически пришлось выбивать (смеётся). По-моему, магазин открывался в 8 утра, и в 8:30 там уже ничего не оставалось, потому что с 8 утра были огромные очереди за ними. И помимо очереди в самом магазине ещё и на улице очередь была метров 50», — сказал Халили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Напомним, Халили в составе сборной России завоевал бронзовую медаль в мужской эстафете.
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