Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Халили рассказал, как с трудом сумел купить сувенир на Олимпиаде в Пекине

Халили рассказал, как с трудом сумел купить сувенир на Олимпиаде в Пекине
Комментарии

Российский биатлонист Карим Халили рассказал, за какими видами спорта следил на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Также спортсмен признался, что ему с трудом удалось приобрести талисман Олимпийских игр, панду Бин Дунь Дуня.

«Я следил за хоккеем, за лыжными гонками и за фигурным катанием.

Одного Бин Дунь Дуня удалось выиграть, одного купить, но тоже с трудом. Практически пришлось выбивать (смеётся). По-моему, магазин открывался в 8 утра, и в 8:30 там уже ничего не оставалось, потому что с 8 утра были огромные очереди за ними. И помимо очереди в самом магазине ещё и на улице очередь была метров 50», — сказал Халили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Напомним, Халили в составе сборной России завоевал бронзовую медаль в мужской эстафете.

«За все годы у нас самый сплочённый коллектив». Биатлонист Халили – про ОИ-2022 и сборную «За все годы у нас самый сплочённый коллектив». Биатлонист Халили – про ОИ-2022 и сборную
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022