«За все годы у нас самый сплочённый коллектив». Биатлонист Халили – про ОИ-2022 и сборную

Карим Халили стал бронзовым призёром Олимпиады в Пекине в составе мужской эстафетной команды. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» после «Гонки Легкова» он признался, что за своё место в эстафетной четвёрке не беспокоился, рассказал о подготовке в группе Юрия Каминского, о консультациях с Егором Сориным и ответил на вопрос, есть ли в сборной России командный дух.

«Было предчувствие, что должен бежать эстафету»

— Могли перед началом этого сезона представить, что уже через несколько месяцев будете с олимпийской медалью?

— Сто процентов мог представить. Я рассчитывал на личные гонки, но, к сожалению, Олимпийские игры — это такой турнир, где у тебя слишком мало шансов что-то показать, и все готовятся на максимум, поэтому, если у тебя что-то не получается в нужный момент, то тебе просто приходится готовиться дальше, к следующему турниру. Хорошо, что получилось завоевать медаль в эстафетной гонке.

— В какой момент стало понятно, что эстафету побежите именно вы?

— Официально стало понятно за день до гонки. У меня было предчувствие, что, скорее всего, я должен бежать эстафету. Потому что состояние позволяло. Я настраивался, и, когда мне сообщили за день до гонки, это не было какой-то неожиданностью для меня, я воспринял это абсолютно спокойно, будто мне просто ещё раз повторили, что я бегу.



— Вы с Серохвостовым дружите. Как восприняли новость, что вы бежите, а он нет?

— Абсолютно нормально. Мы хорошо общаемся, и, даже когда узнали эту новость, никаких конфликтов не было, продолжали также общаться. Он приезжал на гонку, подбадривал всю команду.

— После завершения своего этапа как следили за эстафетой?

— К сожалению, я полностью посмотрел только последний этап эстафеты. А второй и третий этап у меня не получилось посмотреть, потому что, пока бежал Саша Логинов, я переодевался, пока бежал Макс Цветков, давал интервью. Я следил за результатами, но смотрел только последний этап.



— Какие были мысли, когда смотрели последний этап?

— Тогда было много эмоций, переживаний. Но к концу гонки все эмоции куда-то делись, просто опустошение, и ничего не понимаешь, ничего не чувствуешь.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

«Пришлось выбивать Бин Дунь Дуня»

— Следили за спринтом и пасьютом? Удалось ребят на стадионе поддержать?

— Я следил, но из номера. Потому что там такая погода была, что гораздо интереснее было смотреть по телевизору. Эти гонки были вечером, когда солнце уже уходит, и поэтому было лучше поберечь себя в такую холодную погоду. Если бы было днём, когда светит солнце и можно находиться на улице, тогда, возможно, я бы посмотрел.



— Наблюдали за другими видами спорта? Удалось съездить на хоккей в последний день, как это сделали лыжники?

— У меня тоже было желание, но с тренировками немного не состыковалось. Я следил за хоккеем, за лыжными гонками и за фигурным катанием.

— Получилось купить Бин Дунь Дуня? Тоже очередь отстояли?

— Одного удалось выиграть, одного купить, но тоже с трудом. Практически пришлось выбивать (смеётся). По-моему, магазин открывался в 8 утра, и в 8:30 там уже ничего не оставалось, потому что с 8 утра были огромные очереди за ними. И помимо очереди в самом магазине ещё и на улице очередь была метров 50.

— Большунов смеялся над Серохвостовым, что тот вечно в этой очереди стоит.

— На самом деле, он ходил не так часто, но несколько раз пытался попасть в момент, когда они там могут быть. По-моему, без особого успеха.

«С Сориным я всегда на связи»

— Для тех, кто не попал в спринт и пасьют, организовали товарищеский масс-старт. Чья это была инициатива?

— Я пришёл на тренировку, собирался делать развивающую работу, и ко мне подошли норвежские тренеры и сказали, что они сегодня бегут вот такую гонку, и позвали поучаствовать. Я сказал своим тренерам, что разомнусь и подумаю, и уже после принял решение, что можно поучаствовать в гонке.



— То есть не было такого, что по этому старту тренеры хотели оценить ваше состояние?

— Это было хорошей возможностью, но на момент той контрольной гонки я был не совсем готов её бежать, потому что это было через два или три дня после индивидуальной гонки, и эти дни я провёл в плотном тренировочном графике. Поэтому гонка сложилась для меня довольно-таки тяжело в тот день. Я пришёл на тренировку с лыжами, которые взял для развивающей работы, а кто-то из иностранцев взял более готовую пару, так что это был не очень показательный старт. В первую очередь просто поработать и пострелять в компании. Когда я выиграл первый этап в эстафете, Лессер в раздевалке сразу после гонки в шутку сказал мне: «Почему ты несколько дней назад на контрольной тренировке был не настолько быстр?»



— К прошлому сезону вы готовились с лыжниками, с Егором Сориным, в этом — уже с Каминским. Есть ли принципиальные отличия в подготовке?

— Небольшая разница есть в самой системе. Но с Сориным я всегда на связи, все тренировочные планы, все тренировки, которые я выполнял, это всё проходило через него, и если у меня возникнут какие-то вопросы по тренировочному процессу, то первый человек, к кому я обращусь за советом, это он. И на Олимпиаде каждый день с Сориным контактировали. Он продолжает следить за моей подготовкой.

«Готовим пасту по очереди»

— Правда, что в сборной России нет особого командного духа?

— За все годы, которые я в команде, от юниорской до мужской, наверное, это — самый сплочённый коллектив, который я когда-либо видел. И неважно, что мы готовились разными группами. С ребятами, которые в этом году были на Кубке мира, у нас абсолютно замечательные отношения. Мы можем в любой вечер собраться и во что-то поиграть.

Когда мы были на этапе в Рупольдинге, Антон Бабиков приходил к нам вечером есть пасту, когда мы сами готовили, и чай пить. У нас абсолютно всё хорошо внутри коллектива среди спортсменов.



— Кто штатный повар в сборной?

— Мы по очереди. Один вечер я, один — Серохвостов, другой — Бабиков.

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— Можно назвать кого-то лидером команды? И кто больше всех «зажигает»?

— «Зажигает» Серохвостов (смеётся). А если брать лидера команды, то для меня это — Александр Логинов. Я считаю, что он может взять на себя такую роль, и в определённые моменты все ребята могут к нему прислушаться.



— На Олимпиаде удавалось вместе собраться, поговорить?

— Да, мы прекрасно общались, биатлонной командой жили все на одном этаже. В одном корпусе жили и лыжники, поэтому и с ними удавалось общаться, и в столовой пересекались. Не знаю, что было в Корее четыре года назад, но у нас был сплочённый коллектив в этом году.

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— К вам и Резцова заходила…

— Она заходила к нам взять автографы для кого-то, и вышел такой неловкий момент, про который сейчас знают практически все. Смешная ситуация получилась.

— Вы хорошо знаете английский?

— Английский я знаю на хорошем уровне, не скажу, что идеально. Я общаюсь с иностранцами и по возможности всегда, когда иностранные журналисты берут интервью, стараюсь отвечать на английском.



— Помогали кому-нибудь из команды с переводом?

— Я Серохвостову регулярно помогаю. Он любит пообщаться в «Инстаграме» с иностранцами через переводчик, но, когда они подходят к нему, он сразу с такими глазами поворачивается на меня «что они от меня хотят?» (смеётся). Я специально стою, молчу, пока он сам мне что-нибудь не скажет.



— Мартен Фуркад называет вас своим любимым российским биатлонистом. Вы переписываетесь? Он поздравил вас с олимпийской медалью?

— Мы не переписываемся, но, когда мы пересекаемся, всегда перекидываемся парой слов, стараемся пообщаться.

«Легков прибеднялся, что ему тяжело»

— Как прошла «Гонка Легкова»?

— Гонка очень классная. Благодарю тех, кто организовывает такой праздник для всех, как для профессиональных спортсменов, так и для любителей, и для болельщиков. Каждый год, когда я смотрю расписание своего сезона, обязательно отмечаю, когда пройдёт «Гонка Легкова», чтоб постараться в ней поучаствовать. Повезло, что в этом году получилось это сделать.



— В 2019 году вы стали победителем этой гонки, что в этот раз не получилось?

— Уровень соперников в этом году однозначно выше. И Артём Мальцев, и Александр Легков, который поддерживает себя в потрясающей форме, и Сергей Турышев, который тоже тренируется со всеми ребятами. В прошлом году на чемпионате России по лыжным гонкам он показывал выдающиеся результаты. Быть в десятке, в восьмёрке на чемпионате России, когда ты уже тренер — это хороший уровень. Соперники были очень классные, расстраиваться из-за результата не стоит.



Накануне гонки с Легковым делали скоростную работу, и он прибеднялся, что ему тяжело. Я говорю: «Ну, значит у тебя завтра будет пруха», и, когда финишировали, он сказал, что я был прав, действительно, пруха была.