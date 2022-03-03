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Тандреволд: как разрисовывание российского трейлера поможет в борьбе?

Тандреволд: как разрисовывание российского трейлера поможет в борьбе?
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Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась об инциденте, который произошёл с российскими лыжниками в Хольменколлене (Норвегия). Там вандалы раскрасили трейлер российских лыжников. Неизвестные нарисовали на трейлере украинские флаги, а также нанесли различные фразы.

«Это очень грустно, что кто-то думает, будто это хорошая идея. Как это может помочь в борьбе? Можете называть меня наивной, но всё происходящее — дело Путина. Я не думаю, что российские биатлонисты или лыжники поддерживают это», — цитирует Тандреволд NRK.

Напомним, российским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях. Запреты затронули практически всех, включая лыжников и биатлонистов.

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