Экхофф раскритиковала вандалов, которые раскрасили трейлер российских лыжников
Поделиться
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выразила сожаление в связи с тем, что в Хольменколлене (Норвегия) вандалы раскрасили трейлер российских лыжников. Неизвестные нарисовали на трейлере украинские флаги, а также нанесли различные фразы.
«Я думаю, что это очень грустно. У меня нет никакого негатива по отношению к российским спортсменам. Вся эта ситуация становится глупой и детской», — цитирует Экхофф NRK.
Напомним, что российским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях. Запреты затронули практически всех, включая лыжников и биатлонистов.
Санкции по отношению к российским спортсменам связаны с военной спецоперацией Москвы на Донбассе. После начала операции россиян начали отстранять от турниров.
Комментарии
- 3 марта 2022
-
14:07
-
13:36
-
11:20
-
10:44
-
10:23
-
10:07
- 2 марта 2022
-
23:39
-
23:33
-
22:47
-
20:00
-
18:34
-
14:36
-
13:42
-
12:51
-
12:49
-
12:15
-
12:00
-
11:56
-
11:31
-
11:05
-
10:00
-
09:22
-
09:19
-
08:11
-
07:35
- 1 марта 2022
-
20:40
-
17:52
-
16:58
-
16:17
-
00:51
- 28 февраля 2022
-
22:40
-
18:53
-
18:13
-
17:58
-
17:13
Партнерский контент