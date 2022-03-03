Экхофф раскритиковала вандалов, которые раскрасили трейлер российских лыжников

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выразила сожаление в связи с тем, что в Хольменколлене (Норвегия) вандалы раскрасили трейлер российских лыжников. Неизвестные нарисовали на трейлере украинские флаги, а также нанесли различные фразы.



«Я думаю, что это очень грустно. У меня нет никакого негатива по отношению к российским спортсменам. Вся эта ситуация становится глупой и детской», — цитирует Экхофф NRK.



Напомним, что российским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях. Запреты затронули практически всех, включая лыжников и биатлонистов.

Санкции по отношению к российским спортсменам связаны с военной спецоперацией Москвы на Донбассе. После начала операции россиян начали отстранять от турниров.