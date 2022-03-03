Шведские биатлонистки выиграли малый Кубок мира в зачёте эстафет

Женская сборная Швеции по биатлону выиграла малый Кубок мира в зачёте эстафетных гонок, набрав 243 очка. Вторыми стали норвежские биатлонистки, третьими – француженки.



Перед заключительной из пяти гонок сезона-2021/2022 эстафетный зачёт уверенно возглавляла сборная Франции. Однако на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) француженки были дисквалифицированы. Жюстин Бреза-Буше, выступавшая за команду на третьем этапе гонки, во время стрельбы использовала дополнительный патрон из обоймы вместо ручной перезарядки, что запрещено правилами IBU.

В итоге Франция, как и Россия, снявшаяся с Кубка мира из-за санкций, очков не набрала.



Биатлон. Кубок мира. Женщины. Итоговый эстафетный зачёт

1. Швеция – 243.

2. Норвегия – 235.

3. Франция – 216.

4. Германия – 203.

5. Италия – 195.

6. Россия – 190.