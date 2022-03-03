Бреза-Буше объяснила свою ошибку, из-за которой Франция лишилась эстафетного «Глобуса»

Олимпийская чемпионка, французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше описала ситуацию с дополнительными патронами, из-за которой команда Франции была дисквалифицирована с женской эстафеты на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Напомним, сборная Франции была дисквалифицирована, потому что Бреза-Буше использовала запасной патрон из второго магазина в первой стрельбе вместо того, чтобы зарядить его вручную. Это запрещается правилами IBU.
«У нас есть право на три дополнительных патрона. Всего у меня было шесть дополнительных патронов в винтовке, но я потеряла один на лёжке. После этого я решила взять патрон из другого магазина. Но я не имела на это право. Я даже не знала.
В пылу борьбы я просто хотела выиграть время. Мне противно и жаль, потому что «Малый хрустальный глобус» мог быть нашим, и только по моей вине мы не смогли выиграть его», — приводит слова Бреза-Буше L'Equipe.
Отметим, что для завоевания эстафетного «Малого хрустального глобуса» женской команде Франции нужно было попасть в топ-8 сегодняшней гонки.
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