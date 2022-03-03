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Анаис Бескон выругалась после эстафеты Кубка мира, в которой Францию дисквалифицировали

Анаис Бескон выругалась после эстафеты Кубка мира, в которой Францию дисквалифицировали
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Французская биатлонистка Анаис Бескон выругалась после женской эстафеты, которая завершилась сегодня, 3 марта, в рамках восьмого этапа Кубка мира в финском Контиолахти.

«Это была эстафета дерьма», — приводит слова Бескон L'Equipe.

Напомним, сборная Франции была дисквалифицирована, потому что выступавшая на третьем этапе Жюстин Бреза-Буше использовала запасной патрон из второго магазина в первой стрельбе вместо того, чтобы зарядить его вручную. Это запрещается правилами IBU.

Отметим, что для завоевания эстафетного «Малого хрустального глобуса» женской команде Франции нужно было попасть в топ-8 сегодняшней гонки. Эстафету выиграла сборная Норвегии. Вторыми стали шведки, тройку лучших замкнули итальянки.

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