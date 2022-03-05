Динара Алимбекова впервые высказалась о вынужденном завершении сезона

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова впервые прокомментировала решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить белорусских и российских спортсменов от международных соревнований. Изначально было принято решение позволить им выступать под нейтральным флагом, однако после рекомендаций МОК наказание ужесточили.

«Сезон-2021/2022 для меня завершён. Вторая позиция в Кубке мира будет потеряна. Очень надеюсь, что вся несправедливость и ВСЕ войны закончатся совсем скоро», — написала Алимбекова в «сториз» своего «инстаграма».

Алимбекова до решения IBU занимала вторую строчку в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, в активе биатлонистки 589 очков.