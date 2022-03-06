Карим Халили стал четвёртым в Дёминском лыжном марафоне на 50 км

Призёр Олимпийских игр-2022 в эстафете российский биатлонист Карим Халили занял четвёртое место в 15-м Дёминском марафоне на 50 км свободным стилем, который прошёл в Рыбинске. Его выиграл лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов.
Лыжные гонки. Дёминский марафон, свободный стиль. Мужчины. 50 км.
1. Александр Большунов — 1.43,58
2. Глеб Ретивых — отставание + 03,52 секунды
3. Рауль Шакирзянов +03,53
4. Карим Халили +03,53
5. Александр Гребенько +03,54
6. Алексей Червоткин +03,55.
Отметим, что сегодня, 6 марта в Контиолахти (Финляндия) пройдёт мужская гонка преследования в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону. Халили, как и другие российские биатлонисты, участия в ней не примет из-за санкций Международного союза биатлонистов (IBU).
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