Карим Халили стал четвёртым в Дёминском лыжном марафоне на 50 км

Призёр Олимпийских игр-2022 в эстафете российский биатлонист Карим Халили занял четвёртое место в 15-м Дёминском марафоне на 50 км свободным стилем, который прошёл в Рыбинске. Его выиграл лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов.

Лыжные гонки. Дёминский марафон, свободный стиль. Мужчины. 50 км.

1. Александр Большунов — 1.43,58

2. Глеб Ретивых — отставание + 03,52 секунды

3. Рауль Шакирзянов +03,53

4. Карим Халили +03,53

5. Александр Гребенько +03,54

6. Алексей Червоткин +03,55.

Отметим, что сегодня, 6 марта в Контиолахти (Финляндия) пройдёт мужская гонка преследования в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону. Халили, как и другие российские биатлонисты, участия в ней не примет из-за санкций Международного союза биатлонистов (IBU).