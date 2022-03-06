Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Халили прокомментировал 4-е место в Дёминском лыжном марафоне, который выиграл Большунов

Халили прокомментировал 4-е место в Дёминском лыжном марафоне, который выиграл Большунов
Комментарии

Призёр Олимпийских игр-2022 в эстафете российский биатлонист Карим Халили прокомментировал выступление в Дёминском лыжном марафоне на 50 км свободным стилем, который прошёл в Рыбинске. Халили занял четвёртое место.

«Классное мероприятие, классная гонка, хорошие соперники, хорошая погода, много болельщиков. Получилась зрелищная борьба за второе-третье место. Согласен с Большуновым, что трасса немного разбилась на втором круге. Много людей было на финишном спуске. Когда мы спускались и разбирались между собой в борьбе, тяжело было перестраиваться», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Дёминский марафон, свободный стиль. Мужчины. 50 км.

1. Александр Большунов — 1.43,58
2. Глеб Ретивых — отставание + 03,52 секунды
3. Рауль Шакирзянов +03,53
4. Карим Халили +03,53
5. Александр Гребенько +03,54
6. Алексей Червоткин +03,55.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022