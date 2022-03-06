Халили прокомментировал 4-е место в Дёминском лыжном марафоне, который выиграл Большунов

Призёр Олимпийских игр-2022 в эстафете российский биатлонист Карим Халили прокомментировал выступление в Дёминском лыжном марафоне на 50 км свободным стилем, который прошёл в Рыбинске. Халили занял четвёртое место.

«Классное мероприятие, классная гонка, хорошие соперники, хорошая погода, много болельщиков. Получилась зрелищная борьба за второе-третье место. Согласен с Большуновым, что трасса немного разбилась на втором круге. Много людей было на финишном спуске. Когда мы спускались и разбирались между собой в борьбе, тяжело было перестраиваться», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Дёминский марафон, свободный стиль. Мужчины. 50 км.

1. Александр Большунов — 1.43,58

2. Глеб Ретивых — отставание + 03,52 секунды

3. Рауль Шакирзянов +03,53

4. Карим Халили +03,53

5. Александр Гребенько +03,54

6. Алексей Червоткин +03,55.