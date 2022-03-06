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Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Финляндии

Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Финляндии
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Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете норвежская журналистка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Второй финишировала итальянка Доротея Вирер. Тройку призёров замкнула победительница спринта немка Денизе Херрман.

Напомним, старт-лист на пасьют составляется по итогам спринта. Экхофф в спринте показала второй результат.

Биатлон. Кубок мира, Контиолахти. Гонка преследования, 10 км. Женщины

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 31.40,8 (2 промаха)
2. Доротея Вирер (Италия) – отставание +15,9 (0)
3. Денизе Херрман (Германия) +19,5 (3).

Лидер общего зачёта Кубка мира норвежка Марте Рёйселанд в пасьюте финишировала четвёртой с тремя промахами.

Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 8, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 10 км Гонка преследования
06 марта 2022, воскресенье. 14:45 МСК
Идёт
1
Тириль Экхофф
Норвегия
31:40.8
2
Доротея Вирер
Италия
+15.9
3
Денизе Херрман
Германия
+19.5
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