Акимова прокомментировала выступление в спринте на Кубке СБР. Татьяна стала 20-й

Российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала выступление в спринте на Кубке Союза биатлонистов России (СБР), который проходит в Уфе. Акимова заняла 20-е место, допустив 2 промаха. Гонку выиграла другая россиянка Ирина Казакевич, второй стала Кристина Резцова, третье — белоруска Ирина Лещенко (Кривко).
«Столько зрителей и спортсменов, атмосфера была прям близка к Кубку мира. Погода утром была морозной, а к нашему времени прямо вообще замечательной, теплой, нет ветра. Как происходит обкатка лыж? На самом деле, со мной приехал мой муж Слава и он мне помогает. Промахи? Конечно, на стойке допустила ошибку последними выстрелами. Могли избежать, немножко поторопилась, я это учту и обязательно исправлю», — сказала Акимова в эфире «Матч ТВ».
- 12 марта 2022
-
14:26
-
14:19
-
13:43
-
13:34
-
13:29
-
13:24
-
13:17
-
13:12
-
13:07
-
12:59
-
12:49
-
12:25
-
11:58
-
11:50
-
11:43
-
11:39
-
11:35
-
11:26
-
11:17
-
11:11
-
11:06
-
10:56
-
10:43
-
10:33
-
10:01
-
06:19
- 11 марта 2022
-
23:40
-
19:27
-
17:42
-
16:44
-
14:45
-
09:13
-
09:04
- 10 марта 2022
-
21:13
-
17:59