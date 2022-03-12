Акимова прокомментировала выступление в спринте на Кубке СБР. Татьяна стала 20-й

Российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала выступление в спринте на Кубке Союза биатлонистов России (СБР), который проходит в Уфе. Акимова заняла 20-е место, допустив 2 промаха. Гонку выиграла другая россиянка Ирина Казакевич, второй стала Кристина Резцова, третье — белоруска Ирина Лещенко (Кривко).

«Столько зрителей и спортсменов, атмосфера была прям близка к Кубку мира. Погода утром была морозной, а к нашему времени прямо вообще замечательной, теплой, нет ветра. Как происходит обкатка лыж? На самом деле, со мной приехал мой муж Слава и он мне помогает. Промахи? Конечно, на стойке допустила ошибку последними выстрелами. Могли избежать, немножко поторопилась, я это учту и обязательно исправлю», — сказала Акимова в эфире «Матч ТВ».