«Даже палка стреляет раз в год». Экс-президент СБР Драчёв — о победе Казакевич

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал победу Ирины Казакевич в спринте на Кубке СБР, который проходит в Уфе.
«Удивлён победе и нулём на стрельбе у Ирины Казакевич. Всякое бывает, даже палка стреляет раз в год. Ирина молодец, собралась и хорошо выступила. Хочется надеяться, что Казакевич обретёт уверенность и продолжит успешно выступать.
Думаю, наши ребята приехали домой, отдыхали после Олимпиады. Всех немного выбило из колеи отстранение, какая мотивация продолжать сезон? Катались по чуть-чуть, не особенно напрягаясь. Все понимают, что сезон закончен, больше бегать нечего. С точки зрения наград Кубок СБР никого особо не интересует», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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