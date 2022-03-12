Кристина Резцова: и мне было что сказать на Кубке мира, но нас не спрашивают

Призёр Олимпиады-2022 в эстафетах, российская биатлонистка Кристина Резцова отреагировала на слова белоруски Динары Алимбековой о желании участвовать в Кубке мира.

«И мне было что сказать, но нас не спрашивают. Я считаю, что если у нас нет выбора, то тут должна быть такая же мотивация бежать, как на Кубке мира. Понятно, что здесь нет каких-то призовых или ещё 80 человек, которые могут с тобой бороться. Здесь есть 50, пойди и выиграй у них. Всё может случиться, нужно просто подтверждать свой уровень, то, что ты можешь бегать на Кубке мира. У нас обычно приезжают с Кубка мира и не выигрывают в России», — сказала Резцова в микст-зоне.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований в связи с военной спецоперацией России на Украине.