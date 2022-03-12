Кристиансен выиграл масс-старт на этапе КМ в Отепя, прервав победную серию Фийона Майе

В Отепя (Эстония) прошёл мужской масс-старт в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону. Его выиграл норвежец Ветле Шоста Кристиансен. Вторым финишировал лидер КМ француз Кентен Фийон Майе. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Сиверт Гутторм Баккен.

Отметим, что первое место Кристиансена прервало победную серию Фийона Майе, включающую в себя три личные гонки. Для Баккена же это первый личный подиум на КМ.

Биатлон. Кубок мира, 9 этап. Отепя (Эстония). Масс-старт,15 км. Мужчины

1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 34.29,6 (0 промахов)

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание +5,9 (1)

3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) +15,5 (1)

4. Антонен Гигонна (Франция) +30,5 (0)

5. Эрик Лессер (Германия) +38,6 (1)

6. Лукас Хофер (Италия) +46,4 (2).