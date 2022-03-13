Александр Поварницын рассказал о конфликте с украинцем по пути с Кубка IBU

Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал, как проходило досрочное возвращение россиян с Кубка IBU.

Напомним, российские биатлонисты не принимают участия в международных соревнованиях. Решением Международного союза биатлонистов (IBU) они были отстранены от крупных стартов в связи с военной спецоперацией России на Украине.

«По пути на ПЦР-тестирование перед переездом в Швейцарию нам пришло сообщение, что наша команда не будет участвовать в Кубке IBU. Там сразу же сделали резкий манёвр — развернувшись, поехали обратно. ПЦР уже не сдавали. Это решение витало в воздухе, что какие-то санкции последуют. Не сказать, что мы были готовы. Понятно, все разочаровались. Но больше расстройств было [по поводу того], как мы будем добираться домой.

В центре города Брунико, куда я приехал снимать деньги в банкомате, мы столкнулись с жителем, видимо, мигрантом из Украины. Он сначала повёл себя агрессивно, пнул наш автобус, крикнул несколько негативных слов в наш адрес — но затем я вышел и объяснил человеку, что не всё так просто, что мы такие же простые люди, как и он, что мы ему ничего не сделали. Предложил ему пожать друг другу руки. Мы действительно подали друг другу руки и разошлись. Он понял, что был не прав. Налаживание коммуникации — это самый адекватный путь. Если человек проявил к тебе агрессию, не стоит проявлять её в ответ», — приводит слова Поварницына сайт «Матч ТВ».