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Чудов объяснил неудачное выступление российских биатлонистов на Кубке СБР

Чудов объяснил неудачное выступление российских биатлонистов на Кубке СБР
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Бывший российский биатлонист Максим Чудов поделился мнением о результатах на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе. Пока на соревнованиях доминируют белорусские биатлонисты. Сегодня, 14 марта, они заняли весь пьедестал в гонке преследования.

«С одной стороны, я рад, что башкирская земля для белорусов стала гостеприимной. С другой – есть к чему стремиться нашим ребятам, какие выводы делать. Но здесь большие трибуны, много зрителей, наверное, присутствует некоторое волнение.

Биатлонисты сборной России, наверное, немного расслабились. Это не этапы Кубка мира, но в любом случае нужно было готовиться и хорошо выступать тут и далее в Тюмени.

В Уфе комфортная трасса, комфортный подход к огневому рубежу, ветра практически нет, поэтому нужно было стрелять хорошо. Видимо, ребята халатно отнеслись. От ребят из Башкортостана мы ждём значительно более высоких результатов. То, что было сегодня, – это не результат», — сказал Чудов в эфире «Матч ТВ».

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