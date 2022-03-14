Драчёв — о гонке преследования: печально. Как бы наши биатлонисты выглядели на КМ?

Бывший президент Союза биатлонистов (СБР) Владимир Драчёв высказался о результатах гонки преследования на Кубке СБР в Уфе. Белорусские биатлонисты заняли весь пьедестал, а лучшим из россиян стал Карим Халили, он показал 4-й результат.



«Мне немного смешно, но такова жизнь. Надо поздравить белорусов, отработали хорошо. На мой взгляд, это наши спортсмены немного сдулись. Может, перебрали горной подготовки или устали в конце сезона. С одной стороны, печально, что мы сейчас в таком состоянии. Как бы наши биатлонисты выглядели на Кубках мира, если бы выступали? Может, пропала мотивация. Очень печально. Или работы после Олимпиады не было, или же она была запущена.



Надо проанализировать: в чём проблема. Халили и Серохвостов — наше будущее. Приходим, скорее, к тому, что бюджет Минспорта будет сильно урезан. Будем работать в России, может, стоит сделать по регионам. Пока такая пауза в российском спорте, надо больше времени уделить своему развитию. У нас в Ярославле очень хорошая лыжная фабрика. Надо просто всё привести в порядок, заинтересовать», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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