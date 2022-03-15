Карим Халили объяснил доминирование сборной Беларуси на Кубке СБР в Уфе

Призёр Олимпиады-2022 в эстафете, российский биатлонист Карим Халили высказался об успешном выступлении сборной Беларуси на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе.
В четырёх прошедших гонках лишь единожды победу одержал представитель России – Ирина Казакевич выиграла спринт. В обеих мужских гонках победу одержал призёр Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) белорус Антон Смольский, а женский пасьют выиграла олимпийская чемпионка 2018 года Динара Алимбекова.
«Ребята очень хорошо подготовились к сезону. И показывают это! Насчёт Кубка России: во-первых – они на очень хорошем уровне выступают; во-вторых — мы выступаем не на самом хорошем уровне. Мы допускаем много ошибок, и, я думаю, что большинство сборников этим недовольны. И, конечно, такое доминирование белорусов нам не нравится! В следующих гонках нужно брать всё в свои руки и исправлять ситуацию!» — приводит слова Халили телеграм-канал Dokukin.
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