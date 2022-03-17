Олимпийский чемпион по биатлону Детьё объяснил, почему решил завершить карьеру

Французский биатлонист Симон Детьё, объявивший о завершении карьеры, прокомментировал своё решение. Спортсмен пояснил, что решил сосредоточиться на своей семье.



«Я в течение года был полностью сосредоточен на Олимпиаде. После возвращения из Пекина, после серебра в эстафете, я осознал, что надо изменить взгляд на дальнейший путь в биатлоне. Настало время заняться чем-то другим.



Я сам думал об этом некоторое время. С тех пор, как прошлым летом у меня родился сын, всё изменилось. Я мог бы остаться в биатлоне ещё на год, но теперь понимаю, что иду к завершению карьеры.



Мне нравится то, что я делаю. Но сейчас мотивации уже намного меньше. А спорт требует полной отдачи, огромных усилий. Мне не хватает воли для этого. Чтобы сохранять свой уровень, нужно быть готовым на 100%, а не 99%», —цитирует Детьё Nordic Magazine.

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