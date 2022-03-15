Олимпийский чемпион Симон Детьё: пора мне заканчивать с биатлоном

Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете французский биатлонист Симон Детьё объявил о завершении карьеры.
30-летний француз уйдёт из биатлона после заключительного этапа Кубка мира в Осло (Норвегия), который пройдёт с 17 по 20 марта.
«На этой неделе пройдёт мой последний этап Кубка мира, пора мне заканчивать с биатлоном. После 10 лет на этой мировой трассе я хочу заняться чем-то другим. Я любил каждое мгновение, каждую гонку, каждую эмоцию, и сказать, если они были! Я осуществил мечты, которые у меня были.
Так что спасибо тем, кто помог мне вырасти, кто верил в меня, тем, кто поддерживал меня и позволял жить этой прекрасной страстью.
Пришло время порадовать мою семью, друзей и детей! До скорой встречи. Симон», — написал Детьё в своём «инстаграме».
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