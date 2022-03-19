Селина Гаспарин завершит карьеру после окончания сезона. В апреле ей исполнится 38 лет

Серебряный призёр Олимпийских игр, швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин объявила о завершении спортивной карьеры по окончании сезона.
«Моя карьера подошла к концу. Сегодня последний танец на Кубке мира. Я буду наслаждаться каждой секундой моей 318-й гонки.
Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всего пути», – написала Гаспарин у себя в «инстаграме».
3 апреля Селине Гаспарин исполнится 38 лет. За свою карьеру она завоевала серебряную медаль Олимпиады в Сочи в индивидуальной гонке.
В рамках Кубка мира Гаспарин дважды выигрывала золотые медали (спринты в Анси и Хохфильцене в сезоне-2013/2014). Также швейцарская биатлонистка ещё три раза поднималась на пьедестал в личных гонках, в её активе три личных серебра.
Напомним, сегодня, 19 марта, в рамках заключительного этапа Кубка мира в норвежском Хольменколлене состоится женская гонка преследования. Старт запланирован на 14:50 мск.
- 19 марта 2022
-
13:35
-
13:33
-
12:12
-
09:36
- 18 марта 2022
-
20:01
-
19:11
-
18:18
-
16:25
-
14:52
-
14:27
-
10:00
-
08:36
- 17 марта 2022
-
22:55
-
21:42
-
21:33
-
19:48
-
19:20
-
18:55
-
18:36
-
17:59
-
16:14
-
16:08
-
16:00
-
15:30
-
14:57
-
14:00
-
10:00
-
09:18
-
09:04
-
07:43
- 16 марта 2022
-
23:25
-
21:50
-
21:21
-
20:37
-
20:24