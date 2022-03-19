Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Селина Гаспарин завершит карьеру после окончания сезона. В апреле ей исполнится 38 лет

Селина Гаспарин завершит карьеру после окончания сезона. В апреле ей исполнится 38 лет
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр, швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин объявила о завершении спортивной карьеры по окончании сезона.

«Моя карьера подошла к концу. Сегодня последний танец на Кубке мира. Я буду наслаждаться каждой секундой моей 318-й гонки.

Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всего пути», – написала Гаспарин у себя в «инстаграме».

3 апреля Селине Гаспарин исполнится 38 лет. За свою карьеру она завоевала серебряную медаль Олимпиады в Сочи в индивидуальной гонке.

В рамках Кубка мира Гаспарин дважды выигрывала золотые медали (спринты в Анси и Хохфильцене в сезоне-2013/2014). Также швейцарская биатлонистка ещё три раза поднималась на пьедестал в личных гонках, в её активе три личных серебра.

Напомним, сегодня, 19 марта, в рамках заключительного этапа Кубка мира в норвежском Хольменколлене состоится женская гонка преследования. Старт запланирован на 14:50 мск.

Новость по теме
В IBU отреагировали на обвинения президента СБР Майгурова в дискриминации россиян
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022