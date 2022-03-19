Генсек IBU допустил, что отстранение СБР может растянуться на несколько лет

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон ответил, может ли отстранение Союза биатлонистов России (СБР) продлиться несколько лет. Первоначально приостановка будет действовать до конгресса IBU, который пройдёт в сентябре 2022 года.

«Это возможно. Правильно, что мы отреагировали на эту ситуацию таким образом. Потому что существуют разные уровни исключения, которые мы можем применить. Мы решили сделать это на самом высоком уровне», — приводит слова Карлссона NRK.

Также Карлссон допустил, что отстранение СБР может привести к экономическим проблемам в IBU.

«Принцип есть принцип, мы должны быть готовы к возможным последствиям», — сказал Никлас.

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